La UIBA celebra su 50 aniversario con su XXVI congreso internacional en Madrid

Madrid, 21 de mayo de 2026. La Unión Iberoamericana de Colegios y Agrupaciones de Abogados ha celebrado su 50 aniversario con la vigésimo sexta edición de su congreso internacional. Un acto que ha reunido a representantes de la abogacía de toda Iberoamérica para reflexionar sobre los retos y desafíos actuales de la profesión. El congreso se ha convertido en un espacio de diálogo e intercambio de experiencias entre instituciones jurídicas de diferentes países. Con la celebración de este congreso, la UIBA reafirma su compromiso con una abogacía sólida e independiente, preparada para afrontar los desafíos jurídicos del futuro.