La unidad de apoyo en primaria tendrá 50 técnicos que gestionarán recetas o informes

Santiago de Compostela, 5 de mayo de 2026. La unidad central de apoyo a la Atención Primaria que se creará en Galicia en las próximas semanas para contribuir a la desburocratización del primer nivel asistencial sanitario estará integrada por 50 "técnicos" que trabajarán para reducir el trabajo de administrativo de los médicos de familia. Así lo ha anunciado el presidente gallego, Alfonso Rueda, durante la sesión de control en el Parlamento autonómico, que se ha adelantado al martes debido a un viaje que el también jefe de filas del PPdeG realizará a Bruselas esta semana. (Fuente: Parlamento Gallego)