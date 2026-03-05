Unión de Uniones alerta del alza del gasóleo agrícola tras conflicto en Oriente Medio

Madrid, 5 de marzo de 2026. Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos ha alertado del alza del 4% del precio del gasóleo agrícola tras el inicio del conflicto bélico en Oriente Medio, sin que se haya producido interrupción alguna del suministro en España, y ha pedido al Gobierno un decreto contra la especulación de las grandes empresas de combustible. El coordinador estatal de Unión de Uniones, Luis Cortés, ha denunciado que el gasóleo agrícola ha vuelto a encarecerse de forma inmediata en los días posteriores al estallido del conflicto en Oriente Medio, no respondiendo a factores de mercado sino a especulación.