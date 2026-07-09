UNIR se consolida como una de las universidades más investigadoras de España según ANECA

Madrid, 9 de julio de 2026. La Universidad Internacional de La Rioja (UNIR) se sitúa como la segunda universidad española en reconocimiento investigador de profesorado contratado, solo por detrás de la Universidad Complutense de Madrid y la primera entre las privadas. Así lo certifica la última evaluación oficial de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA) donde UNIR ha obtenido 300 sexenios laborales. Para integrar este liderazgo investigador con la docencia desde UNIR han apostado por un modelo sostenido en el tiempo que permite integrar ambas disciplinas. Desde profesores jóvenes hasta docentes consolidados que vienen del ámbito académico y empresarial, en UNIR se diseña un acompañamiento específico con herramientas y programas para todas esas líneas de investigación. Combinar docencia e investigación en una apuesta decidida por la excelencia, la calidad y la transferencia de conocimiento son algunas de las claves del éxito del modelo UNIR.