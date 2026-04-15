La Universidad Corporativa de Enagás cumple un año como referente en el sector energético

Madrid, 15 de abril de 2026. La Universidad Corporativa de Enagás ha celebrado su primer aniversario con un evento en Madrid en el que ha reunido a expertos del sector energético procedentes del ámbito empresarial, institucional y académico. El acto ha sido inaugurado por el secretario de Estado de Ciencia, Innovación y Universidades, Juan Cruz Cigudosa, quien ha destacado esta iniciativa formativa por su contribución al desarrollo del talento orientado hacia la transición energética. En su primer año de existencia, la Universidad Corporativa de Enagás se ha consolidado como referente formativo en el sector energético, con especial foco en la gestión de las infraestructuras de transporte, la descarbonización, el hidrógeno verde o el bunkering de GNL. La Universidad Corporativa de Enagás también cuenta con la colaboración del Observatorio Tecnológico del Hidrógeno para impulsar y compartir conocimiento en torno al hidrógeno renovable. Desde su puesta en marcha, la Universidad Corporativa ha impartido más de 92.000 horas de formación a cerca de 10.000 asistentes y una media de 67,5 horas de formación por empleado.