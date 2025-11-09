La universidad pública vasca celebra su Semana de la Ciencia

Este domingo ha tenido lugar la última jornada de la Semana de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, un evento anual que organiza la Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea y que tiene como objetivo promover la cultura científica entre la ciudadanía y sensibilizar a la sociedad con las actividades de investigación científica e innovación tecnológica.Bilbao, San Sebastián, Vitoria y Barakaldo han ofrecido actividades y talleres para todos los públicos en los que han tomado parte centros escolares, estudiantes y también adultos.Experimentos, talleres, espectáculos, actividades interactivas han completado las cerca de 200 actividades que han comprendido el programa.Las facultades de ciencia, salud y tecnología de la universidad pública vasca, en colaboración con diferentes empresas, han mostrado al público trabajos y conocimientos de ingeniería, física, inteligencia artificial, biología, química o incluso las maniobras básicas de asistencia en casos de atragantamiento o pérdida del conocimiento.