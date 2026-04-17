UPA C-LM pone "el grito en el cielo" por el nuevo ciclo de planificación hidrológica

Albacete, 17 de abril de 2026. El secretario general de la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA) de Castilla-La Mancha, Julián Morcillo, ha puesto "el grito en el cielo" por los esquemas provisionales de las demarcaciones hidrográficas de la región, que resume en "recortes de agua, regadío y extinción de derechos" con un impacto sobre "miles de agricultores" que causará un perjuicio directo al sector agrario "de 277 millones de euros, del orden de más de 500 millones trasladado al PIB regional".