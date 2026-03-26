UPL asegura que el PP quiere "rebajar la tensión" y llama a evitar la parálisis legislativa

Valladolid, 26 de marzo de 2026. La secretaria general de UPL y candidata de la formación a la Presidencia de las Cortes, Alicia Gallego, ha asegurado que el Partido Popular ha trasladado este jueves la necesidad de "rebajar la tensión" política que hubo en la pasada legislatura y la leonesista ha llamado además a evitar la parálisis normativa que caracterizó el último mandato cuando no se aprobaron ni presupuestos ni leyes como la agentes medioambientales o la de lucha contra la violencia de género.