Urgen maquinaria de desescombro donde creen que está la familia residente en Marín desaparecida

Marín, 29 de junio de 2026. La directora del colegio La Inmaculada, Lucía Guede, donde están matriculados los niños de la familia venezolana residente en Marín desaparecida en La Guaira tras el doble terremoto, ha señalado que urge maquinaria para retirar los escombros de la zona en la que creen que se encuentran. Por su parte, la alcaldesa de Marín, María Ramallo, ha indicado que "no hay novedad" sobre la situación de esta familia y que "cada vez las horas se hacen más duras y más cuesta arriba".