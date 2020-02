Publicado 06/02/2020 11:36:35 CET

El lehendakari, Iñigo Urkullu, ha asegurado que aún no ha decidido cuál será la fecha de las próximas elecciones autonómicas, y ha subrayado que no ha sido él, sino algunos partidos políticos, los que desde el pasado año están "jugando" con la posibilidad de un adelanto de los comicios, que, si no se producen, se deberían celebrar en septiembre u octubre.