Urtasun anuncia una donación de 200.000 euros al Fondo de Protección del Patrimonio Palestino

El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, propondrá este martes en el Consejo de Ministros una primera aportación de 200.000 euros al Fondo para la Protección del Patrimonio Palestino, impulsado por la Unesco. Lo ha anunciado este sábado en rueda de prensa en la Delegación del Gobierno en Catalunya, donde se ha reunido con el comité internacional organizador de Unsilence Fòrum (en el marco de la campaña Act x Palestine) y Palestinian Performing Arts Network. "Tenemos que seguir movilizándonos por Palestina, y el Ministerio de Cultura va a estar al lado de la cultura palestina en los próximos meses", ha defendido.