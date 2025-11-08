Urtasun (Comuns) insta a Junts a "serle útil a Cataluña y no a PP y VOX"

El ministro de cultura, Ernest Urtasun, ha pedido esta mañana a Junts per Catalunya "serle útil a Cataluña y no serle útil a PP y VOX", en relación al bloqueo anunciado por Junts el pasado jueves.Lo ha dicho esta mañana en Sant Fruitós de Bages (Barcelona) durante una reunión extraordinaria de la ejecutiva del partido. Urtasun ha remarcado que todo lo logrado durante la legislatura se aleja de PP y VOX: "Nada de eso es posible de la mano de PP y VOX. Todos esos avances solo son posibles en el marco de la mayoría actual en el Congreso de los Diputados".