Urtasun destaca "obligación legal y moral" del Gobierno para atender a afectados por hantavirus

Jerez de la Frontera, Cádiz, 6 de mayo de 2026. El ministro de Cultura y portavoz de Sumar, Ernest Urtasun, ha asegurado este miércoles que es "una obligación legal y moral" del Gobierno de España de atender al crucero de lujo 'MV Hondius', donde se ha declarado un brote de hantavirus, que ya ha causado tres muertos y varios heridos, y que recalaría en Tenerife para que el Hospital de La Candelaria atienda a los pasajeros afectados como centro de referencia tras el acuerdo entre el Gobierno central y la Organización Mundial de la Salud (OMS).