Urtasun dice que la Junta es quien debe trasladar que las carreras de caballos sean patrimonio

Madrid, 21 de abril de 2026. El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ha aseverado este martes en el pleno del Senado que su Ministerio "no toma partido nunca" por candidaturas que puedan ser elevadas a la Comisión de Patrimonio para su defensa como patrimonio de la Unesco antes de que las comunidades autónomas decidan sobre ellas en respuesta a una pregunta del PP sobre el impulso y promoción de las carreras de caballos de Sanlúcar de Barrameda (Cádiz) ante la Unesco a fin de que esta la declare Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. (Fuente: Senado)