Urtasun: "Estoy convencido de que podremos revalidar una mayoría de izquierdas para este país"

En el marco de la idea de un frente de izquierdas a nivel estatal propuesto por el portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, Urtasun ha dicho que el debate es "muy positivo", pero que todavía hay tiempo hasta las siguientes Elecciones Generales para presentarlo en las mejores condiciones y hacerlo de forma inteligente, en sus palabras. "Es muy importante que el Gobierno siga haciendo su trabajo, porque una de las condiciones indispensables para revalidar la mayoría de izquierdas que hay en estos momentos en España es que, en el próximo año y medio que queda de la legislatura, seamos capaces de seguir ampliando derechos y mejorar la vida de la gente", ha asegurado.