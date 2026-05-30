Urtasun exige al PSOE que Ferraz "no siga siendo un lastre para la mayoría progresista"

Barcelona, 30 de mayo de 2026. El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ha exigido al PSOE que la Calle Ferraz, donde se encuentra la sede del partido, "no siga siendo un lastre para la mayoría progresista" en España, tras la entrada de agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en la sede nacional del PSOE en el marco de una investigación de la Audiencia Nacional en el denominado 'caso Leire Díez'. Así se ha expresado durante su intervención en el acto conjunto celebrado por Comuns, IU, Movimiento Sumar y Más Madrid este sábado en Barcelona bajo el lema 'Un paso al frente'.