Urtasun, sobre investigación de crímenes en Gaza: "Siempre dijimos que había una vía judicial"

El ministro de Cultura y portavoz de Sumar, Ernest Urtasun, ha señalado este jueves, ante las preguntas de la prensa sobre la decisión del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, de abrir la puerta a investigar los crímenes cometidos en la Franja de Gaza, que su partido siempre ha mantenido una postura clara en ese sentido: "En todo momento, hemos dicho que había una vía judicial para luchar contra el genocidio, una vía que, en primer lugar, se da en la Corte Penal Internacional", ha advertido el miembro del Ejecutivo.