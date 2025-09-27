Urtasun: "Si hay un momento en el que debemos impulsar la cultura como papel central es ahora"

El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ha participado esta mañana en el Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB), en el acto 'Why We Need a Culture Goal Now' del UCLG Culture Summit, en el marco de Ágora Cívica.El ministro de cultura ha asegurado que "llega en un momento muy particular de las relaciones internacionales. Si hay un momento en el que debemos impulsar la cultura como papel central es ahora". "En un momento en el que se cuestiona el derecho internacional, el multilateralismo y el marco de la ONU, necesitamos cada vez más situar la cultura en el centro de nuestro debate internacional", ha remarcado."Si hay un momento en nuestra historia, desde el inicio del proceso de la ONU, en el que necesitamos que la cultura esté en el centro del diálogo internacional, es ahora, porque nos enfrentamos a un momento muy difícil a nivel internacional", ha insistido.