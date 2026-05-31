Urtasun ve una operación para derribar al Gobierno pero que "no puede ser excusa" para el PSOE

Barcelona, 31 de mayo de 2026. El ministro de Cultura del Gobierno de España, Ernest Urtasun, ha afirmado que sí que existe una operación para derribar al Gobierno, pero ha dicho que esto "no puede ser excusa" para que el PSOE no afronte informaciones que considera graves. Lo ha dicho este domingo en un acto organizado por los Comuns en El Prat de Llobregat (Barcelona), junto a la presidenta en el Parlament del partido, Jéssica Albiach, la alcaldesa del Prat de Llobregat, Alba Bou, y los coordinadores en el Baix Llobregat Sílvia López y Albert Guasch.