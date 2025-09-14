Urtasun: "Volveremos a llevar al Congreso el proyecto de ley para reducir la jornada laboral"

El ministro de cultura, Ernest Urtasun, ha asegurado esta mañana en Girona que "volveremos a llevar al Congreso de los Diputados el proyecto de ley para la reducción de la jornada laboral". Urtasun ha asegurado que "este debate está ganado ya en la calle". "Le quiero decir a todos los trabajadores y trabajadoras de este país que lo vamos también a ganar en las instituciones", ha confesado. El ministro ha criticado a los partidos que "no han permitido el debate" porque "se han situado completamente fuera del sentido común de la sociedad".