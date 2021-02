Uso obligatorio de mascarilla para hacer deporte en la C. Valenciana

La Conselleria de Sanidad de la Generalitat Valenciana anunció este sábado la aplicación de nuevas restricciones antiCovid en la C. Valenciana hasta el próximo 15 de febrero como la obligatoriedad del uso de la mascarilla para hacer deporte en espacios abiertos en núcleos urbanos en un horario de 10.00 a 19.00 horas. "Todo lo que sea combatir la Covid me parece genial, molestan un poco pero no nos queda otra", ha señalado un vecino mientras paseaba en la playa de València en el primer día de entrada en vigor de esta restricción.