Declaraciones del representante sindical de USO, Ernesto Iglesias, y del portavoz de sitcpla, Antonio Escobar, que ante la huelga de Ryanair, que se ha renaudado este miércoles, han confesado que no tienen "ni idea" de cómo actuarán la compañía aérea ya que a ésta "le da igual los conflictos que se abran". "No sé en qué momento Ryanair va a decir de sentarnos y acercar posturas porque hasta ahora no lo ha hecho", ha indicado Iglesias.