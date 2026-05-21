La UVA incorpora Biotecnología y Farmacia para "fortalecer" su oferta académica con 77 grados

Valladolid, 21 de mayo de 2026. La Universidad de Valladolid (UVA) incorporará a sus titulaciones los grados de Biotecnología y Farmacia, con lo que "fortalece" su oferta educativa compuesta por un total de 77 grados, 15 programas de doble titulación, cinco semestres internacionales y 67 másteres para el próximo curso con una previsión de 5.362 plazas en grados y 305 en las de doble titulación. La Universidad de Valladolid (UVA) incorporará a sus titulaciones los grados de Biotecnología y Farmacia, con lo que "fortalece" su oferta educativa compuesta por un total de 77 grados, 15 programas de doble titulación, cinco semestres internacionales y 67 másteres para el próximo curso con una previsión de 5.362 plazas en grados y 305 en las de doble titulación.