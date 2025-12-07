Valencia acoge a miles de turistas estos días festivos

La ciudad de Valencia ha acogido a miles de turistas en este puente de diciembre con días festivos para disfrutar del "buen clima", siendo una ciudad con "mucha marcha y mucho ambiente", destacaba la gente. "El encanto de la ciudad, que tiene de todo, los barrios, la gente...", son los motivos por los que muchas personas eligen Valencia como destino vacacional al ser muy "acogedora". Planes como "un paseo por el centro, visitar la zona de la playa y disfrutar del sol" son los preferidos por parte de los turistas.