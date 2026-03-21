València se moviliza contra el racismo: "Hay gente detenida sin ningún proceso ni derecho"

Valencia, 21 de marzo de 2026.
València se ha movilizado este sábado, 21 de marzo, con motivo del 'Día contra la Discriminación Racial'. Olga Franco, de Amnistía Internacional, subraya que en este momento hay gente detenida por sus rasgos raciales "sin ningún proceso ni derecho a la justicia" y ha pedido, además, que el empadronamiento sea un derecho. Franco también ha reclamado que nadie tenga que ir a una prisión como un Centro de Internamiento de Extranjeros (ICE) por no haber cometido, insiste, "ningún delito".