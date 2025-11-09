Valencia pide "justicia, verdad y reparación" en una nueva manifestación contra Mazón

La coportavoz de las entidades promotoras de las movilizaciones, Beatriu y la presidenta de la Asociación de Víctimas Mortales 29O, Rosa Álvarez, señalaban que la renuncia del ya 'expresident' de la Generalitat, Carlos Mazón, les ha servido para "continuar con las ganas de llenar las calles" con el objetivo de "conseguir justicia, verdad y reparación" para los afectados de la dana. En una concentración para "conmemorar el aniversario de la primera gran manifestación" que se celebró en 2024 dónde se le pide a Mazón "responsabilidades judiciales y que renuncie a su acta de diputado".