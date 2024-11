Valencianos acuden a las oficinas de ayuda: "Se agradece que te atienda una persona"

Valencianos han acudido a las Oficinas de Ayuda para los afectados por la DANA abiertas desde este lunes, en concreto a la de Benetússer, narrando qué ayudas han solicitado, cuál es su situación y si les ayuda este tipo de oficinas. "En mi caso he perdido todo, la casa y estoy tramitando las ayudas", ha asegurado Rosa. Además, Gladys ha acudido por su peluquería, que "quedó destrozada", señalando que "hay que arreglarla y si no tenemos la peluquería no comemos". "Hemos perdido todo y venimos a solicitar todas las ayudas, que te atiendan es de agradecer y no un contestador", ha señalado también María Teresa.