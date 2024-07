Los valencianos lamentan que el Nou Mestalla no sea sede del Mundial 2030

Mucha gente lamenta que València no haya sido seleccionada como una de las sedes del Mundial 2030 debido a que el Nou Mestalla no reanuda las obras desde hace años. Los valencianos esperaban que València fuera una de las sedes, aunque no hubiera sido en el campo nuevo que está obligado a construir el Valencia CF y responsabilizan a la propiedad del club que la tercera ciudad de España no esté entre las seleccionadas. La Generalitat ha exigido a la RFEF el informe final con los criterios y las puntuaciones de las candidaturas al Mundial 2030