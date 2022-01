Valentín Fuster y José Luis Perales reciben el Premio CEU Ángel Herrera a la Ética y Valores

La situación actual ha obligado a que esta XXV edición de los Premios CEU Ángel Herrera se celebre, por segundo año consecutivo, de forma telemática. Este año han sido galardonados personajes públicos como el cardiólogo Valentín Fuster o el cantante José Luis Perales y fundaciones como la Fundación Síndrome de Down Madrid. Estos galardones buscan reconocer las diferentes contribuciones que realizan personas, instituciones y empresas a mejorar la sociedad. Vodafone, Samsung o Francisco García destacan entre los premiados en las diferentes categorías. Además, esta XXV edición de los Premios CEU Ángel Herrera ha galardonado a uno de sus mejores alumnis. Oriol Reull ha sido premiado en la categoría de Alumni Junior por la fundación de la aplicación To Good to Go, contra el desperdicio de comida y por ser Co-fundador de Roots Mindfoodnes. (Fuente: Jordi Dominguez Gris)