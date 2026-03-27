Valeria Mazza y Félix Solís presentan el lanzamiento de los vinos ‘Finca Valeria’

Madrid, 27 de marzo de 2026. La modelo y empresaria argentina, Valeria Mazza, ha presentado en el Hotel Mandarín Oriental Ritz de Madrid su nuevo proyecto con Félix Solís Avantis: Finca Valeria. Una alianza que combina el legado vitivinícola y el glamour internacional en dos referencias: un blanco y un rosado. El proyecto, inspirado en la finca familiar de Valeria, busca transmitir su estilo de vida y conectar con las nuevas tendencias de consumo. Los vinos se elaboran a partir de una cuidada selección de uvas, que dan como resultado unos vinos de perfil fresco, ligero y elegante. Con esta iniciativa, la compañía vitivinícola Félix Solís Avantis reafirma su compromiso con la innovación, impulsando el desarrollo de propuestas que permitan conectar con nuevos públicos y posicionar el vino dentro de sectores como la moda o el lifestyle.