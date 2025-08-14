Valero (IU), sobre confluencia de izquierda: "Corresponde a Podemos tomar sus decisiones"

El coordinador general de Izquierda Unida Andalucía, Toni Valero, defiende el trabajo hecho en Andalucía sobre la confluencia en una alianza electoral de los partidos a la izquierda del PSOE, que se plasma en el Grupo Parlamentario Por Andalucía, ante una hoja de ruta con otro rumbo trazada en Madrid.Valero reclama en una entrevista con Europa Press que "desde aquí lo hemos dicho muchas veces: ¡por favor!, que no nos pisen lo fregado, que lo que hemos conseguido construir no se destruya desde fuera", para precisar que "a partir de ahí, corresponde a Podemos tomar sus decisiones soberanas", aunque cree ese grupo parlamentario que suma a IU, Podemos y Sumar como "un proyecto consolidado" y con el cual "afrontamos un escenario de incertidumbre con muchas garantías".