Valladolid acoge la X edición del encuentro de interventoras de Renfe

Durante los días 17 y 19 de octubre se ha celebrado la X edición del encuentro de interventoras de Renfe. Unas jornadas, organizadas por las propias trabajadoras, que sirven de intercambio, aprendizaje y conexión entre las distintas generaciones. Alrededor de 90 interventoras de todo el territorio nacional se han congregado, durante este décimo aniversario, para celebrar y homenajear con un obsequio a Victoria Garfias, promotora de estas jornadas desde que nacieron en 2005. Una décima edición que pone en valor el trabajo que realizan las interventoras de Renfe y que muestra el compromiso de las trabajadoras por seguir aprendiendo y creciendo dentro de la compañía.