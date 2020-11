Vara sobre apoyo de Bildu y ERC: "No hay otra manera de tener presupuestos"

El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha afirmado sobre el posible apoyo de Bildu y ERC a los Presupuestos Generales del Estado (PGE) que "no hay otra manera de tener presupuestos" aunque a él no es la opción que le hace "más feliz"; pero se trata "de que haya PGE" porque son "excelentes" para España y Extremadura. "Si alguien tiene una alternativa que la plantee, pero no la hay", ha afirmado al tiempo que ha apuntado que "hay gente que se ha quitado de en medio de la responsabilidad del futuro del país".