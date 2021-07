Vara: La CE es "rotunda" al no permitir un referéndum de autodeterminación

El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha señalado sobre la posibilidad de celebrar un referéndum de autodeterminación en Cataluña que la Constitución no lo permite al recoger en su artículo 2 que España es una patria común e indivisible. Al respecto, ha insistido en que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, fue "rotundo" este pasado martes en el Congreso al cerrar la puerta al referéndum, al igual que lo es la Carta Magna. "Autodeterminación, no, porque la constitución no lo permite", ha aseverado.