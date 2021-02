Vara sobre declaraciones Iglesias: "Me parece una política de salón"

El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha considerado, sobre las declaraciones del vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, sobre la democracia española que se siente "alejado" de este tipo de políticas que le parece "una polícia de salón en estos tiempos"."Si algunos, no me refiero solo a él sino en general a quienes hacen declaraciones tan alejadas de la realidad, estuvieran por las tarde a última hora de la tarde hablando con los familiares de los fallecidos hablarían de otra manera", ha espetado. Además, ha apuntado que "deben pintar las cosas muy bien" para el PSC cuando están "todos contra uno" y ha hablado sobre la polémica en cuanto al test de coronavirus que no se ha hecho Salvador Illa.