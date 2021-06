Vara: "Tenemos que intentar lograr cuanto antes retomar la normalidad"

El presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, ha visitado Hornachos (Badajoz) donde ha instado a "intentar lograr cuanto antes, y en la medida de lo posible, retomar la normalidad", la cual, a su juicio, "nunca será igual". Así, ha dicho que "tiene que volver a haber ferias" y "los mayores tienen que poder bailar en las plazas de los pueblos". "Si los niños no vuelven a ser niños y lo mayores no vuelven a ser mayores, nos encontraremos con una dificultad añadida", ha apuntado, toda vez que ha pedido que no solo se hable de recuperación "el día que hayamos recuperado el PIB" porque hay valores por "recuperar".