Vecinos de Caudiel todavía con preocupación tras haber sido confinados el lunes

Los vecinos de Caudiel (Castellón) han recuperado la normalidad este martes tras ser confinados el lunes desde el mediodía hasta por la tarde en sus casas ante el avance del incendio de Villanueva de Viver aunque han admitido estar todavía con preocupación por la evolución del fuego. "Esperamos que se solucione pronto y que no vaya a más porque la gente está asustada", ha comentado un vecino quien ha admitido que durante esas horas estuvieron "muy nerviosos" al no saber si les iba a evacuar o no.