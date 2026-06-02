Vecinos del distrito de Retiro (Madrid) protestan en contra del desahucio de Mari Carmen

Madrid, 2 de junio de 2026. Los vecinos del distrito de Retiro, en Madrid, se han concentrado en la tarde de este martes para protestar contra el desahucio de Mari Carmen, una vecina de 87 años que iba a ser desahuciada este próximo miércoles de su vivienda en la que lleva residiendo durante los últimos 70 años. Finalmente, el lanzamiento ha sido aplazado durante 20 días y la nueva fecha fijada para el desalojo es el próximo 24 de junio. Sin embargo, desde el movimiento por el derecho a la vivienda insisten en que el aplazamiento no supone una solución al conflicto ni una victoria para la inquilina.