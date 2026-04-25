Vecinos de Orriols (València) piden espacios y una bibilioteca digna: "Estamos desatendidos"

Valencia, 25 de abril de 2026. Colectivos vecinales de Orriols (València) se han movilizado este sábado para reclamar la creación de más centros cívicos, así como de una biblioteca digna. La presidenta de "Orriols en lucha", Mari Carmen Tarín, considera que están "desatendidos" con "falsas promesas" por parte del gobierno municipal. En la concentración también ha estado la delegada de Gobierno en la Comunitat y secretaria general del PSPV en València, Pilar Bernabé, quien ha exigido no "olvidarse de los barrios" de la capital del turia.