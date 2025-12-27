Vecinos de Platja d'Aro aseguran "nunca haber visto así el mar" y que el viento "no es normal"

Algunos vecinos y visitantes de Platja d'Aro han asegurado este sábado que las temperaturas "no son normales" y dicen "no haber visto nunca el mar de esta forma", a causa de las fuertes lluvias y el viento que afecta en Catalunya en zonas del litoral y prelitoral. "Con estas olas es como estar en medio del mar", alertan.Aún así, algunos disfrutan de las temperaturas: "El tiempo así también gusta. Llevamos un par de días sin salir y nos gusta dar un paseo". "El viento y las olas no son normales, pero yo lo disfruto porque no es algo normal", remarcan.