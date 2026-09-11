Veinticinco años del 11-S: Así ha evolucionado la amenaza que marcó el comienzo del siglo XXI

Madrid, 11 de septiembre de 2026. Se cumplen 25 años de los atentados del 11 de septiembre. Un cuarto de siglo desde aquel día en el que cuatro aviones secuestrados cambiaron para siempre la percepción de la seguridad, del terrorismo y del poder de Estados Unidos. Casi 3.000 personas murieron en unos ataques retransmitidos en directo ante millones de espectadores en todo el mundo. Pero las consecuencias fueron mucho más allá de aquellas imágenes. El 11-S abrió una era de guerras, de nuevas estrategias antiterroristas y de una amenaza que, 25 años después, sigue presente, aunque con un rostro muy diferente, con más fragmentación y un nuevo epicentro. (Fuente: Europa Press, Télam, EBS)