Vendedores de petardos aseguran que Euskadi es "a comunidad más petardera" en esta época

El norte del país, especialmente la Comunidad Autónoma Vasca, encabeza la venta de pirotecnia en esta época del año, junto con Andalucía, según ha explicado David Marín de Petardos CM, red de tiendas de pirotecnia con puntos de venta en Euskadi, Navarra, Cantabria, La Rioja, Madrid o Cataluña.En el caso de Euskadi, especialmente en la provincia de Bizkaia, las ventas de este tipo de artefactos se dispara en esta época del año, "concentrándose en estos días el 90% de las ventas de todo el año", según ha explicado David Marín en declaraciones a Europa Press.