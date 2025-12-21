Se venden "prácticamente todos" los números en las Administraciones de Lotería

El gerente de la Administración de Loterías 'El Monje de la Suerte', Antonio Muriana, señalaba que "ha sido un año positivo", ya que "se ha vendido prácticamente todo" y "están agotados muchos números": "Ha habido un incremente respecto al año pasado". El lotero explicaba que siempre "el último día hay gente comprando" porque el sorteo de Lotería Nacional es un "clásico" y "gusta mucho" en España. Por si acaso, Muriana tiene "el champán preparado" por lo que pueda pasar mañana en el sorteo de lotería de Navidad.