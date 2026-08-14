Las ventas de los servicios y la facturación de la industria aceleran su crecimiento en junio

Madrid, 14 de agosto de 2026. El sector servicios registró un aumento de su facturación del 8,8% en junio en relación al mismo mes de 2025, tasa 3,7 puntos superior a la del mes anterior y la segunda más elevada de este año tras la de marzo (+9,2%), según datos difundidos este viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Y por su parte, la cifra de negocios de la industria se disparó un 9,2% en junio en relación al mismo mes de 2025, tasa seis décimas superior a la de mayo, según los datos difundidos también este viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).