El viaje a México de Ayuso protagoniza el enfrentamiento político de San Isidro

Madrid, 15 de mayo de 2026. El polémico viaje a México de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, se ha convertido en el centro del debate político de este San Isidro. Mientras que el PP no ha dudado en calificarlo como un "boicot a Isabel Díaz Ayuso desde que puso pie en México" sacando pecho de esta agenda internacional y asegurando que " la oposición no lo soporta porque siempre está rabiosa" Precisamente esta oposición ha respondido a estas acusaciones, PSOE-M asegurando que la presidenta madrileña "tiene montado el circo de Sol y que no se cansa de hacer el ridículo" Mientras que Más Madrid ha cuestionado los días que Ayuso "se ha pasado tirada en una playa criticando a México con el dinero de los madrileños" ironizando además sobre su ausencia en la festividad de San Isidro ya que "ella es más de Cancún que de Madrid" (Fuente: Europa Press y Comunidad de Madrid)