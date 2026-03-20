Publicado 20/03/2026 19:57:29 +01:00CET

Víctimas de Adamuz se manifiestan bajo la lluvia en Huelva para reclamar "justicia ya"

Huelva, 20 de marzo de 2026. El presidente de la Asociación Víctimas Descarrilamiento Adamuz, Mario Samper, se se ha manifestado junto a familiares de las víctimas mortales y afectados por el accidente ferroviario de Adamuz (Huelva) del pasado 18 de enero, en el que fallecieron 46 personas --28 de ellas de Huelva-- junto a ciudadanos de diferentes municipios este viernes, pese a la lluvia caída, por las calles de Huelva en memoria de los fallecidos y para exigir "justicia" y para que "se conozca toda la verdad".