Víctimas de la dana critican que Mazón "no haya estado a la altura"

La presidenta de la Asociació de Víctimes de la DANA 29 d'Octubre, Mariló Gradolí, ha criticado que el presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, "no ha estado a la altura" de lo que se esperaba de él en su declaración institucional para anunciar su dimisión y, por contra, "ha aprovechado los micrófonos para hacer un mitin electoral, una defensa judicial y un repartir culpas a todo el mundo". Gradolí ha lamentado que lo que han visto en la comparecencia de Mazón ha sido "una defensa judicial y un repartir culpas a todo el mundo". Si durante un año la sociedad valenciana estamos saliendo al grito de 'Mazón dimisión', la palabra dimisión no lo ha dicho, está en su realidad en su relato y no escucha a los valencianos", ha apuntado Gradolí.