Víctimas de la dana exigen que Mazón pierda el aforamiento

Valencia, 16 de marzo de 2026. La presidenta de la Associació Víctimes de la Dana 29 d'Octubre 2024, Mariló Gradolí, la presidenta de la Asociación de Víctimas Mortales Dana 29O, Rosa Álvarez, y el portavoz de la Asociación de Damnificados por la DANA Horta Sud, Álex Caraval, han exigido de nuevo que al 'expresident' de la Generalitat Carlos Mazón "no se le aplique" la condición de aforado porque, si así, fuera, "estaría siendo investigado e imputado en el juzgado de instrucción número 3 de Catarroja".