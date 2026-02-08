Víctimas de ETA a Pedro Sánchez: "No se puede hacer una idea del daño que nos está haciendo"

Diferentes colectivos de víctimas del terrorismo de ETA han convocado en la mañana de este domingo un homenaje a víctimas y "desplazados forzosos" en la Plaza de la Constitución de Pamplona.Paz Prieto, de la asociación ANVITE, ha ejercido de portavoz en declaraciones a los medios tras el homenaje. Sobre qué mensaje enviaría al presidente del Gobierno central, Pedro Sánchez, Prieto ha respondido que "no se puede hacer una idea del daño que nos está haciendo a las víctimas del terrorismo de ETA".Prieto ha asegurado, en declaraciones a los medios de comunicación que "cada año" parece que se suman más personas a este acto, "aunque las víctimas del terrorismo nos sintamos cada vez más desanimadas, sobre todo en estos últimos años con el Gobierno socialista que pacta hasta que ETA pueda ser retirada en la UE como banda terrorista; una más del colmo del sufrimiento".