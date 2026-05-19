Vilaplana dice no saber por qué la cita el Congreso y niega presiones del PP

Madrid, 19 de mayo de 2026. La periodista Maribel Vilaplana, que compartió comida y sobremesa con el entonces presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, el día de la tragedia de la dana, ha asegurado este martes no saber por qué ha sido citada en el Congreso para dar cuenta de qué sucedió el 29 de octubre de 2024, ha explicado que no ha recibido presiones por parte del PP y que no se ha sentido utilizada por el Gobierno valenciano. "No estoy coaccionada, señalada ni amenazada", ha dicho. (Fuente: Congreso)